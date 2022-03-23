Москва, , 19:42 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в феврале увеличилась на 15,9 млн рублей, или на 1,7%, и по состоянию на 1 марта составила 930,9 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы 113,2 млн рублей (12,2%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 244,1 млн рублей (26,2%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 573,6 млн рублей (61,6%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается также, что 1,5 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного полученияденежных средств из местных бюджетов, а остальная сумма — из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 марта задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 47,5%, транспорта — 18,6%, строительной сферы — 11,7%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 6,9%, добычи полезных ископаемых — 4,9%.