Бишкек, , 19:40 — REGNUM Детский фонд ООН предоставил Министерству здравоохранения Киргизии 150 фризеров и 50 комбинированных холодильников в рамках программы «Гуманитарные действия в интересах детей». Об этом сообщили в медицинском ведомстве сегодня, 23 марта.

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Новое спецоборудование для обеспечения безопасного хранения вакцин обещают распределить между организациями здравоохранения по всей республике.

По словам руководителя отделов образования и здравоохранения ЮНИСЕФ Томойи Соноды, использование этих холодильных установок расширит возможности Минздрава Киргизии по обеспечению качественных услуг по иммунизации для населения страны.

В свою очередь заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова, отметила, что министерство здравоохранения занимается работой по вакцинации жителей страны от коронавируса с 2020 года.

«Официально выполнив все страновые обязательства, наша республика вошла в механизм COVAX. Также в период массовой вакцинации в Киргизии сформировано более 800 временных прививочных пунктов», — подчеркнула киргизская чиновница.