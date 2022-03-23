Нижний Новгород, 23 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области планируют в ближайшее время снизить в два раза налог на имущество для нижегородских предприятий, занятых в сфере туризма. Об этом стало известно по итогам заседания регионального координационного штаба по борьбе с негативными явлениями в экономике.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

В нижегородском правительстве отмечают, что такие послабления будут введены в качестве меры поддержки для местных гостиниц и других объектов туристической и развлекательной инфраструктуры.

Помимо этого региональные власти пообещали помочь туристическим объектам и предприятиям народных художественных промыслов, компенсируя им затраты на приобретение расходных материалов и инструментов, а также оплату за электроэнергию и природный газ.