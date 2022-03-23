В Ростове-на-Дону продолжают устранять последствия аварии на теплотрассе
Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону продолжают ликвидировать последствия крупной аварии на теплотрассе, случившейся в ночь на 21 марта. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
«В доме запущен лифт, восстановлено электроснабжение всех квартир. Сейчас коммунальные службы благоустраивают прилегающую территорию. До конца недели вместо поврежденных деревянных окон будут установлены современные стеклопакеты», — написал он в телеграм-канале.
Все квартиры, в которые попал кипяток, обследованы экспертами. Проведена оценка причинённого ущерба. Всего пострадали 12 квартир. Также повреждено помещение парикмахерской и припаркованной рядом с порывом теплотрассы машине. Все затраты возместит ООО «Ростовские тепловые сети».
ИА REGNUM сообщало, что 13 человек были госпитализированы с ожогами в результате порыва на теплотрассе на улице Малиновского. Все они — жильцы многоквартирного дома, расположенного рядом с эпицентром коммунальной аварии.