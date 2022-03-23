Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону продолжают ликвидировать последствия крупной аварии на теплотрассе, случившейся в ночь на 21 марта. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Onf.ru Теплотрасса

«В доме запущен лифт, восстановлено электроснабжение всех квартир. Сейчас коммунальные службы благоустраивают прилегающую территорию. До конца недели вместо поврежденных деревянных окон будут установлены современные стеклопакеты», — написал он в телеграм-канале.

Все квартиры, в которые попал кипяток, обследованы экспертами. Проведена оценка причинённого ущерба. Всего пострадали 12 квартир. Также повреждено помещение парикмахерской и припаркованной рядом с порывом теплотрассы машине. Все затраты возместит ООО «Ростовские тепловые сети».

ИА REGNUM сообщало, что 13 человек были госпитализированы с ожогами в результате порыва на теплотрассе на улице Малиновского. Все они — жильцы многоквартирного дома, расположенного рядом с эпицентром коммунальной аварии.