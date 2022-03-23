Донецк, , 19:35 — REGNUM Об обстреле Донецка украинскими формированиями вечером 23 марта сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Раны на домах в киевском районе Донецка Blog-donbassa.com

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В 16:00 мск украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из миномёта калибра 120 мм: из населённого пункта Новомихайловка было выпущено десять мин.

Затем обстрел Донецка был зафиксирован в 17:15 мск со стороны населённого пункта Красногоровка: по посёлку шахты «Трудовская» украинские боевики выпустили восемь мин калибра 120 мм.

В 18:40 мск посёлок шахты «Трудовская» ВСУ обстреляли со стороны Новомихайловки, выпустив три артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

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