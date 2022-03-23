Приштина, Сербия, 23 марта, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти считает «нечестным» то, что сербы, проживающие в Косово и Метохии, намерены выйти на акции протеста против его решения не допустить на территории края проведение голосования на выборах в Сербии 3 апреля.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

По мнению Курти, призыв выйти на демонстрации в Косово не способствует хорошим отношениям между сербами и албанцами.

«Я понял бы, если бы граждане сербской национальности протестовали против коррупции, за лучшее образование, за решение социальных вопросов», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Он также добавил, что намерен посетить муниципалитеты Косово и Метохии, в которых сербы составляют большинство населения, так как он является премьер-министром «всех 130 тысяч сербов», которые проживают в Косово.

Напомним, что Альбин Курти требовал от Белграда направить официальное письмо сепаратистским органам власти в Приштине, в котором содержалась бы просьба в адрес «государства Косово» организовать голосование на президентских и парламентских выборах 2 апреля для жителей региона, имеющих сербское гражданство.