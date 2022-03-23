Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM МХТ имени А. П. Чехова заменит один из трёх спектаклей петербургских гастролей. Об этом 23 марта пишет ТАСС.

Рената Литвинова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вместо спектакля «Звезда Вашего периода» театр покажет «Сирано де Бержерак» из-за болезни актрисы Ренаты Литвиновой, которая в нём задействована. При этом ряд СМИ сообщает, что причиной замены постановки является не болезнь артистки, а её отсутствие в России. Литвинова якобы находится в Париже (Франция), однако официального подтверждения этой информации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственный театр наций и «Современник» сохранят в репертуаре ряд постановок, в которых играла актриса Чулпан Хаматова. Артистка вместе с семьёй уехала из России и обосновалась в Латвии.

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