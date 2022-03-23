Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. МХТ имени А. П. Чехова заменит один из трёх спектаклей петербургских гастролей. Об этом 23 марта пишет ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рената Литвинова

Вместо спектакля «Звезда Вашего периода» театр покажет «Сирано де Бержерак» из-за болезни актрисы Ренаты Литвиновой, которая в нём задействована. При этом ряд СМИ сообщает, что причиной замены постановки является не болезнь артистки, а её отсутствие в России. Литвинова якобы находится в Париже (Франция), однако официального подтверждения этой информации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственный театр наций и «Современник» сохранят в репертуаре ряд постановок, в которых играла актриса Чулпан Хаматова. Артистка вместе с семьёй уехала из России и обосновалась в Латвии.