Корочанский район, Белгородская область, , 19:31 — REGNUM Две медсестры пострадали в результате нападения на них психически нездорового человека в Корочанском районе Белгородской области, сообщил 23 марта в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным главы региона, нападение произошло в районной больнице. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они госпитализированы в хирургическое отделение ЦРБ. Нападавший задержан.

«Сегодня крайне непростой день на информационные поводы», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона за вечер 23 марта рассказал подписчикам о снаряде, выпущенном с Украины в сторону приграничного белгородского села, о гибели трёх человек в результате отравления угарным газом в Старом Осколе, а теперь — о нападении на медсестёр.