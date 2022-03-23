Корочанский район, Белгородская область, 23 марта, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Две медсестры пострадали в результате нападения на них психически нездорового человека в Корочанском районе Белгородской области, сообщил 23 марта в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

По данным главы региона, нападение произошло в районной больнице. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они госпитализированы в хирургическое отделение ЦРБ. Нападавший задержан.

«Сегодня крайне непростой день на информационные поводы», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона за вечер 23 марта рассказал подписчикам о снаряде, выпущенном с Украины в сторону приграничного белгородского села, о гибели трёх человек в результате отравления угарным газом в Старом Осколе, а теперь — о нападении на медсестёр.