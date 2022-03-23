Москва, 23 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В ближайшую субботу, 26 марта, московский ЦСКА в рамках товарищеской встречи сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет на московском стадионе «Октябрь». Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте «красно-синих».

ФК ЦСКА

В матче прошедшего 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА одержал крупную победу над казанским «Рубином» со счетом 6:1. Забитыми мячами в составе московского клуба отметились Юсуф Языджи (5' Иван Обляков, 67', 86' пенальти), Жан-Филипп Гбамен (11' Хесус Медина), Хесус Медина (Жан-Филипп Гбамен, 24') и Хорхе Карраскаль (26').

На данный момент ЦСКА, одержав тринадцать побед и набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 3 апреля ЦСКА в матче 23-го тура примет екатеринбургский «Урал».