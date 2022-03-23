Вологда, 23 марта 2022, 19:23 — REGNUM В Вологодской области на поддержку предприятий овощеводства направят почти 46 млн рублей, сообщает региональное правительство.
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Мера адресована сельхозпроизводителям, которые выращивают овощи открытого грунта, известные как «борщевой набор» и овощи закрытого грунта с применением технологии досвечивания, проще говоря, тепличное овощеводство.
Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти не прогнозируют резкого скачка цен на продовольствие.