Нижний Новгород, , 19:23 — REGNUM Власти Нижегородской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с корпорацией «Туризм.рф». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что госкорпорация обещает помочь в подготовке и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. При этом основным направлением сотрудничеств станет развитие круизного кластера «Ока — Волга».

По словам вице-премьер-министра России Дмитрия Чернышенко, это позволит увеличить поток туристов в Нижегородскую область не менее чем в два раза.

А директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что приоритетными направлениями развития туризма в Нижегородском регионе станут организации водного туризма и туров по священным для всех православных местам.