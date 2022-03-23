Липецк, , 19:22 — REGNUM В Липецкой области возрос объём производства мяса птицы, свинины и молока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Шарль Эмиль Жак. Куры. 1850-е

За два месяца 2022 года в хозяйствах всех категорий региона произведено 58 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Валовой надой молока за январь-февраль 2022 года составил 44,8 тыс. тонн — на 101,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

В Липецкой области обеспеченность населения свининой от местных предприятий превышает рекомендуемые в России годовые рациональные нормы потребления более чем в пять раз, мясом птицы — более чем в четыре раза, пищевым яйцом — более чем в 2,5 раза.