Москва, , 19:22 — REGNUM 27-летний российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России по футболу из-за болевых ощущений в спине. Об этом 23 марта сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Александр Селихов (сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

«После проведения обследования из-за проблем со спиной тренерский и медицинский штабы сборной России принял решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Александр Селихов получил повреждение в матче Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Нижним Новгородом» (1:1). В текущем сезоне Селихов пропустил четырнадцать мячей в десяти матчах чемпионата России.