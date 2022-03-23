Нижний Новгород, , 19:21 — REGNUM Дефицит бюджета Нижнего Новгорода в 2022 году вырастет до 1,14 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы столицы Приволжья сегодня, 23 марта.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина в проект городской казны на текущий год пришлось внести ряд изменений.

В частности, доходы бюджета областного центра будут увеличены на 4,45 млрд рублей, в том числе на 4,44 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов. А расходы вырастут на 4,84 млрд рублей.

В свою очередь мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о том, что городские власти создали штаб для координации действий в сфере экономики в условия антироссийских санкций, введённых странами Запада.