Москва, 24 марта 2022, 00:09 — REGNUM Партия зелёных в Германии — партия поджигателей войны. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
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«Увы, к сожалению, уровень профессионализма в Германии упал повсеместно от СМИ до МИДа. Этот процесс начался не вчера, но то, что происходит сейчас, вообще напоминает катастрофу», — заявил эксперт.
Партия зелёных, лидером которой является нынешняя глава немецкого МИД Анналена Бербок — настоящая партия поджигателей войны, считает Борисов.
«То, что Анналена Бербок говорит, невозможно ни воспринимать всерьез, ни комментировать. Это, как в России говорят в обиходе — просто поток сознания», — отметил политолог.
Напомним, что немецкий журналист Арнольд Шёльцель обвинил главу МИД Германии в том, что она втянула Германию в войну на территории Украины — опосредованно.