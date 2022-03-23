23 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, исключившего возможность привлечения Североатлантического альянса (НАТО) к событиям вокруг Украины, включая отправку в эту страну миротворцев НАТО или создание бесполетной зоны.

Мирослава Романенко, , 20:16 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность привлечения Североатлантического альянса (НАТО) к событиям вокруг Украины, включая отправку в эту страну миротворцев НАТО или создание бесполетной зоны. Соответствующее заявление политик сделал 23 марта в ходе своего выступления в бундестаге.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или миротворческих сил НАТО на Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем», — сказал он.

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Заявление Шольца обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА». Также заявление канцлера ФРГ обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter.

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«И как же Польша зайдёт без санкции НАТО?» — задался вопросом D. K.

«Дал Бог ума хоть кому-то…» — пишет Сергей.

«Ах, этот Шольц — хитрый лис», — смеется Liudmila K.

Апофеоз. Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эти помнят просто», — не без сарказма добавил один из комментирующих.

«Здравый смысл восторжествовал», — отреагировал Imran.

«Хоть один самоубийцей быть не захотел. Хотя… Время покажет», — отметил «Дед Митяй».

«Возможно, если Польша все же рискнет войти на Украину, то её могут в срочном порядке исключить из НАТО, чтобы в итоге сказать: «Это все шляхтичи… а не мы!» — предположил Fixed.

«Как зайдет, так и выйдет. ВС Польши вместе с флотом и ВВС 150 тыс., 60 истребителей, где-то 5 ракетных катеров. Советские ЗРК, максимум 20 ударных вертолетов. Армия ни разу не воевала. От слова совсем. Участие небольших подразделений в составе операций НАТО — так себе опыт. Если попробуют зайти, то чисто как админы, чтобы также быстро выйти», — ответил ему (Fixed) Dluts.

«Ну да, на пепелище бундестага кому он нужен?» — задался вопросом Анатолий.

«Я уже не верю словам западных политиков…» — добавил Владислав К.

«Олаф начал замерзать…» — иронизирует Шелта.

«Ага… И поэтому НАТО собирается запустить на Украину Польшу, чтобы после обвинить Россию в нападении на страну НАТО. Ну да, отлично стараются обойти возможность втягивания НАТО в конфликт», — написал Евпатий К.

Столтенберг. Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Могут просто пыль в глаза пускать… Обман противника на войне — святое…» — предположил Дмитрий.

«Шольц — молодец, но Дуда считает совсем иначе», — отреагировала Рина.

«Так бы и сказал — мы… [боимся] воевать с Россией в угоду США», — добавил Юрий.

«А Польша уже собирается», — пишет Leverinka.

«Хоть что-то здравое и логичное в их головах осталось!» — комментирует Виталий М.

«Умирать-то за майданутых никто не хочет», — добавил Стас К.

«Правильно… Они не пойдут… Ибо это конец всему… Хоть Шольц понимает», — подытожил Ghost.

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