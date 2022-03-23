Норильск, Красноярский край, 23 марта, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Красноярском крае 25-летний житель города Норильска подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Как сообщили ИА REGNUM 23 марта в ГСУ СКР по региону, на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

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По данным ведомства, 23−24 февраля мужчина, находясь в норильском районе Кайеркан, разместил в своём сообществе в мессенджере своё фото на фоне флага террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также он разместил видеосообщения, призывающие к осуществлению террористической деятельности, оправдывающие терроризм.

По месту жительства подозреваемого прошли обыски. Изъяты два самодельных взрывных устройства, флаг с символикой террористической организации, а также рукописный текст с присягой на верность амиру террористической организации.

Подозреваемый заявил, что планировал совершить теракт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края, используя самодельное взрывное устройство.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям подозреваемого по приготовлению к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и арестуют.

Расследование уголовного дела продолжается.

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