Амстердам, , 19:17 — REGNUM 52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий амстердамский «Аякс», прошел собеседование в «Манчестер Юнайтед». Об этом 23 марта сообщило издание The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в список претендентов на пост главного тренера основной команды «красных дьяволов», помимо Эрика тен Хага, входит наставник лондонского «Челси» Томас Тухель.

На данный момент, после 29-ти сыгранных туров, «Манчестер Юнайтед», одержав четырнадцать побед и набрав пятьдесят очков, занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.

Контракт Ральфа Рангника с «Ман Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года. После истечения сроков соглашения немецкий специалист будет переведен на должность консультанта клуба.