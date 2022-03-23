Москва, , 19:17 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 18 марта снизилась на три копейки и составила 50,86 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин

Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась в среднем на семь копеек и составила 54,90 рубля за литр.

По состоянию на 18 марта средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,52 рубля, марки Аи-95 — 51,54 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,16 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 34 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Туве — на 1,5%.

Рост цен зафиксирован в пяти российских регионах, наиболее существенный в Адыгее — на 0,6% и Сахалинской области — на 0,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.