Белгород, 23 марта 2022, 19:16 — REGNUM Из Журавлёвки и Нехотеевки в Белгород эвакуированы около 120 человек, сообщил 23 марта в телеграм-канале мэр областного центра Антон Иванов.
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Жителей приграничных сёл вывозят организованно на предоставленном транспорте, некоторые едут на личных автомобилях.
Как сообщало ИА REGNUM, снаряд, выпущенный со стороны Украины, разрушил жилой дом в одном из приграничных сёл.
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