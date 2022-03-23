Белгород, 23 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Из Журавлёвки и Нехотеевки в Белгород эвакуированы около 120 человек, сообщил 23 марта в телеграм-канале мэр областного центра Антон Иванов.

Марина Каширская ИА REGNUM Администрация города Белгорода

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Жителей приграничных сёл вывозят организованно на предоставленном транспорте, некоторые едут на личных автомобилях.

«Для них создали комфортные условия, обеспечим всем необходимым. На месте будут работать медики и психологи. Выезжаю проконтролировать размещение», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряд, выпущенный со стороны Украины, разрушил жилой дом в одном из приграничных сёл.