Бухарест, , 19:14 — REGNUM В течение ближайших нескольких недель Североатлантический альянс планирует направить в Румынию свои дополнительные подразделения. Об этом 23 марта со ссылкой на заявление руководства НАТО сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Военные учения НАТО в Эстонии NATO North Atlantic Treaty Organization

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Согласно официальной информации, новая боевая группа структуры на румынской территории составит более тысячи человек. Кадровый состав соответствующих подразделений держится в строгом секрете.

Предполагается, что новые натовские войска будут размещены на элитных базах ВВС, ВМС и сухопутных войск Румынии.

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