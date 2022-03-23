Бухарест, 23 марта, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких недель Североатлантический альянс планирует направить в Румынию свои дополнительные подразделения. Об этом 23 марта со ссылкой на заявление руководства НАТО сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

NATO North Atlantic Treaty Organization Военные учения НАТО в Эстонии

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Согласно официальной информации, новая боевая группа структуры на румынской территории составит более тысячи человек. Кадровый состав соответствующих подразделений держится в строгом секрете.

Предполагается, что новые натовские войска будут размещены на элитных базах ВВС, ВМС и сухопутных войск Румынии.