Нижний Новгород, , 19:13 — REGNUM Правоохранительные органы нейтрализовали подпольную ячейку экстремистской организации, действовавшую на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 23 марта.

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«Сторонники организации отказываются признавать конституционный строй России, соблюдать её законодательство и подчиняться органам государственной власти, в том числе — отрицая право частной собственности», — уточнили в ведомстве.

Следователи установили, что её организовал местный житель. Он вёл табели учета рабочего времени членов экстремистской ячейки, составлял отчеты о своей деятельности, выступал с агитационными речами перед другими участниками организации и принимал действия к вербовке нижегородцев в ряды экстремистов.

Полицейские изъяли у подозреваемого запрещенную литературу и агитационные брошюры экстремистского характера.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней» и назначили в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Теперь ему грозит до шести лет тюремного заключения.