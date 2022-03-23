Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM Следствие рассматривает несколько версий убийства семьи в Нижнем Новгороде, которое произошло 23 марта. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Убийство Mate Marschalko

В том числе, не исключается, что главы семьи убил супругу и детей, после чего причин смерть себе.

«В ходе расследования уголовного дела будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что следов проникновения в квартиру, где были обнаружены тела погибших членов семьи, не выявлено. Кроме того, на месте происшествия были найдены режущие предметы, которыми предположительно и были нанесены смертельные ранения всем погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двоих взрослых и двоих детей были обнаружены в квартире дома по улице Минина утром 23 марта. По данным следствия, погибли 43-летний мужчина, его 41-летняя супруга и двое детей в возрасте четырех и десяти лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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