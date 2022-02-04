Барселона, Испания, 23 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник сборной Уругвая Рональд Араухо и 17-летний атакующий полузащитник сборной Испании Гави отказались продлевать контракты с каталонской «Барселоной». Об этом 23 марта сообщило издание Marca.

«Барселона»

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 22-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. На счету 17-летнего Гави 6 (2+4) очков по системе гол+пас в 24-х матчах внутреннего чемпионата.

Текущие соглашения Араухо и Гави с «сине-гранатовыми» рассчитаны до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает уругвайского футболиста в 40 миллионов евро, испанского полузащитника — в 60 миллионов евро.