Москва, 23 марта, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Содержание беженцев с Украины ляжет тяжелым бременем на плечи немецких налогоплательщиков. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

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«Содержание украинских беженцев в Германии ляжет значимым бременем на немецких налогоплательщиков. Но я не прогнозирую большой волны возмущения со стороны обычных немцев по этому поводу», — заявил эксперт.

Сейчас ФРГ приняла решение о предоставлении украинцам бесплатной помощи в размере почти 400 евро и бесплатного жилья. Если украинцы приедут на собственных автомобилях и попадут в ДТП, то им будет оплачен ремонт и компенсированы все издержки так, как если бы их автомобиль был застрахован. На поездах проезд для украинцев бесплатный. Плюс надо учесть и медстраховку, которая в Германии весьма недешева. Беженцам также будет предоставлен вид на жительство на один-два года с возможностью продления. Учитывая, что сейчас в ФРГ уже примерно около 200 тысяч беженцев с Украины, то сумма набежит приличная, отметил Борисов.

«Но немцы — народ сердобольный, и, безусловно, сами будут помогать кто чем может. Недовольство немцев может возникнуть только в отношении, так сказать, «психических», которых у нас называют «упоротыми». Но таких — меньшинство. В остальном же нормальных беженцев будут жалеть, и многим украинцам удастся осесть в Германии навсегда. Так что сейчас вполне можно говорить о волне украинской эмиграции в Германию и Европу в целом по примеру русской эмиграции во Францию в начале XX века» — заключил политолог.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ в Евросоюз переехало около 3 млн граждан Украины.