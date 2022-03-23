Подгорица, 23 марта, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории выросла на 46,8 евро по сравнению с февралем 2021 года.

Корзина

Минимальная потребительская корзина на февраль 2021 года составляет 693,7 евро, свидетельствуют данные статистического управления Monstat.

Из них расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 311,6 евро, а расходы на непродовольственные товары и услуги — 382,1 евро.