Москва, 23 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Динамику российско-украинских переговоров обсудили 23 марта по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Телефонный разговор Владимира Путина с Александром Захарченко и Игорем Плотницким

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Израильский премьер-министр в ходе разговора поделился оценками ситуации вокруг Украины. Он рассказал о состоявшихся у него по теме Украины контактах с лидерами ряда стран.

Беннет изложил президенту России «некоторых идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса». Российский президент дал свою оценку переговорам и ходу специальной военной операции России по демилитаризации Украины.

«Президент России также выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унёсшим человеческие жизни», — сообщили в Кремле.

Стороны переговоров договорились продолжать диалог.

Напомним, накануне, 22 марта, четверо граждан Израиля были убиты и ещё несколько получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с ножом в торговом центре в городе Беэр-Шева.