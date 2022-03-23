Белгород, 23 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. «Провокацией против спецоперации» назвал депутат Государственной думы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ) инцидент в приграничном белгородском селе 23 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

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«В первую очередь необходимо обеспечить безопасность российских граждан. Важно взять под контроль оказание помощи в виде компенсаций пострадавшим людям на восстановление жилья. К сожалению, в ряде случаев до жителей не дошли данные компенсации из федерального бюджета», — заявил Сергей Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о разрыве снаряда, прилетевшего со стороны Украины, на территории региона и показал фото повреждённого в результате взрыва дома. На территории сёл Журавлевки и Нехотеевки Белгородского района введён режим ЧС, жителей эвакуируют.