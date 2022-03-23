Севилья, Испания, 23 марта, 2022, 19:03 — ИА Регнум. 27-летний испанский фланговый атакующий защитник лондонского «Арсенала» Эктор Беллерин, выступающий за «Бетис» на правах аренды, выступил против отстранения сборной России от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

ФК «Арсенал»

«Мне трудно понять, почему этот военный конфликт на Украине оказался важнее других. Из-за того, что они больше похожи на нас? Или потому, что этот конфликт может повлиять на нас экономически? Сравните с другими случаями. Война в Палестине была полностью проигнорирована, о ней никто не говорил. Йемер, Ирак… А Россию сейчас отстранили от мундиаля, хотя другие страны делали то же самое на протяжении многих лет. Что это, если не расизм?», — цитирует Беллерина издание RMC Sport.

В текущем сезоне Эктор Беллерин принял участие в 23-х матчах за «Бетис» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами, а также получил две желтые и одну красную карточки.