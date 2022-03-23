Белгородский район, Белгородская область, , 19:02 — REGNUM Жителей приграничных сёл Журавлёвка и Нехотеевка вывозят в Белгород, сообщил 23 марта на своей странице в социальной сети глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам чиновника, выстрел со стороны Украины на территорию Белгородской области произошёл в 15:00. В двух приграничных сёлах объявлен режим ЧС, жителей вывозят в безопасное место в Белгород.

«Силами ОМВД по Белгородскому району, силами казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений. Уважаемые жители Белгородского района, прошу соблюдать спокойствие. Всё находится под контролем», — обратился глава района к подписчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил в кратчайшие сроки восстановить разрушенный дом.

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