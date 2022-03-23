Москва, , 19:00 — REGNUM Российский рэпер Face (Иван Дрёмин) изъял практически весь авторский материл из социальной сети «ВКонтакте». Соответствующие изменения появились на платформе 23 марта.

Рэпер Face Скриншот с YouTube

Единственным релизом, доступным для прослушивания, остался альбом Slime. В настоящее время неизвестно, с чем именно связано подобное решение артиста.

Ранее стало известно о том, что Face покинул Россию. Позднее музыкант заявил, что его как артиста и гражданина России «больше не существует».

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