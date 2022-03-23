Ярославль, 23 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Ярославский областной суд поступило уголовное дело по обвинению 33-летнего жителя Рыбинска в занятии высшего положения в преступной иерархии, а четырех его подельников — в совершении ряда вымогательств и грабежей. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Ярославский областной суд

Следствие считает, что «вор в законе» с ноября 2014 года занял высшее положение в преступной иерархии Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области. По версии следствия он вовлек еще 4 жителей Рыбинска и Рыбинского района 1982−1988 годов рождения в преступную группу, которую возглавил. На счету группы серия преступлений по так называемому «крышеванию» бизнеса.

«В период с 21.11.2014 по 25.01.2020 участники организованной группы и ее лидер на территории Ярославской области совершили 8 особо тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности и осуществляли покровительство субъектов коммерческой деятельности путем предоставления так называемой «криминальной защиты» за систематическое материальное вознаграждение», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Уголовное дело расследовалось следственной частью следственного управления УМВД по Ярославской области. Дата первого судебного заседания пока не назначена.