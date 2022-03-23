В Ярославле «вора в законе» будут судить за «крышевание» бизнеса
Ярославль, 23 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Ярославский областной суд поступило уголовное дело по обвинению 33-летнего жителя Рыбинска в занятии высшего положения в преступной иерархии, а четырех его подельников — в совершении ряда вымогательств и грабежей. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Следствие считает, что «вор в законе» с ноября 2014 года занял высшее положение в преступной иерархии Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области. По версии следствия он вовлек еще 4 жителей Рыбинска и Рыбинского района 1982−1988 годов рождения в преступную группу, которую возглавил. На счету группы серия преступлений по так называемому «крышеванию» бизнеса.
«В период
Уголовное дело расследовалось следственной частью следственного управления УМВД по Ярославской области. Дата первого судебного заседания пока не назначена.