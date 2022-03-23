Подгорица, , 18:56 — REGNUM В зависимости от вида цены на свежее мясо с начала года выросли на 30−60 процентов, сообщили изданию Pobjeda крупнейшие черногорские производители и переработчики мяса.

Мясо (сс) RitaE

Подорожала свинина, которая больше всего ввозится в страну, ведь ее производство в Черногории ничтожно мало.

Повышение цен вызвала ситуация на Украине, из-за которой подскочили цены на зерно, нефть и энергоносители, а также из-за высокого роста цен на корма в прошлом году и начале 2022 года.

Импортная свинина подорожала на 70−80 процентов. Компания Martex, производящая колбасные изделия, закупает свинину в Германии, Нидерландах и Испании.«Это отразилось на ценах на вяленые мясные продукты, которые выросли на 20 процентов», — сообщили в компании.

Ранее курятину Черногория закупала куриное мясо у Украины, теперь поставки могут пойти из Бразилии.