Москва, 24 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы в рамках работ по реабилитации Щукинский парк свяжут с участками Всехсвятской рощи единым пешеходным маршрутом. Сейчас их разделяют несколько медицинских учреждений и другие городские объекты. Кольцевой маршрут протяженностью примерно три километра соединит эти территории и позволит посетителям воспринимать их как единое пространство. Каждый участок встроят в общую рекреационную систему.

Mos.ru Проектное решение

Там, где маршрут пройдет по регулярным аллеям, асфальтовое покрытие заменят на новое. Для основной же части маршрута выбрали экологичное водопроницаемое покрытие «TerraWay» и гравийный отсев. Это обеспечит защиту от «запечатывания» почв и нарушения водно-воздушного режима.

Предусмотрено и дополнительное озеленение. На всем протяжении маршрута флора будет меняться в зависимости от функциональных зон и особенностей экосистемы.

«В активных зонах используют более выделяющиеся растения: с ассиметричной и пирамидальной кроной, с ярким продолжительным цветением и активным ароматом. В зонах тихого отдыха высадят растения с нейтральным ароматом округлой кроной и насыщенной окраской листвы», — отметил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, для восстановления поврежденных участков под деревьями вдоль маршрута подсеют лесные теневыносливые и травянистые многолетники.

Горожане смогут использовать этот маршрут для прогулок, отдыха, занятий бегом и занятий спортом.

«Там, где маршрут будет проходить мимо некоторых входных зон и пересекаться с активными транзитными путями, будут организованы места встреч — зоны кратковременного отдыха. Также по ходу движения установят лавочки и информационные стенды с данными об особенностях экосистемы парка и его обитателях», — добавил Сергей Мельников.

Спортсменам должны понравиться площадки с тренажерами. Они будут небольшими (от 25 до 30 кв. м), такие размеры позволят аккуратно вписать их между существующими деревьями, не навредив им.

Для удобства посетителей обновят систему навигации. Дизайн указателей из дерева подчеркнет природный характер территории.

При этом специальные фонари будут освещать только сам маршрут, чтобы лишний свет не мешал птицам и мелким животным, обитающим на этой территории.