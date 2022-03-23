Москва, , 23:23 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц не разбирается во внешнеполитических вопросах и именно поэтому настаивает на прямых переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Олаф Косинский

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«Переговоры украинской и российской сторон ведутся практически ежедневно. Наши предложения прекрасно известны всем. Украинская сторона пока не согласна на денацификацию и демилитаризацию. Ну так для чего тогда нужна встреча именно сейчас Зеленского и Путина?», — задаётся вопросом эксперт.

По мнению политолога, Олафу Шольцу сейчас вообще неуместно делать какие-либо предложения в отношении украинской ситуации. После того, как Германия решила поставлять Киеву оружие, она фактически утратила статус нейтрального посредника, которым когда-то была как один из гарантов Минских соглашений, отметил Борисов.

«Шольц вообще не разбирается в тонкостях и полутонах внутриславянской свары. Его предложение звучит очень по-немецки: надо закончить эту войну, и всё, я же канцлер Германии и меня надо слушаться», — считает эксперт.

По его словам, Шольц не понимает, что Зеленский — не самостоятельная фигура. «Он не видит, что все обращения Зеленского на внешнюю публику — это не перевод с украинского. Это изначально английские тексты. Причем американо-английские», — пояснил Борисов.

«Даже имена некоторых авторов известны. Это, например, Тимоти Снайдер, который работал еще во времена президентства Петра Порошенко и писал всякую чушь про то, что голодомор и холокост — это явлении одного порядка, а Украина одновременно жертва Гитлера и Сталина. Это не украинские мысли. Но Шольц никогда не был силен во внешней политике и это играет сейчас с ним очень злую шутку» — заключил политолог.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 22 марта отметил необходимость расширения переговорного формата и прямых переговоров между президентами Украины и России.