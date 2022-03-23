Подгорица, , 18:50 — REGNUM Запасы муки в Черногории в настоящее время оцениваются от 10 до 15 дней торговли, пишет издание Vijesti.

Мука Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Если Сербия не снимет запрет до конца недели, муку и пшеницу придется импортировать с других рынков по значительно более высоким ценам, что может снова вызвать рост цен на хлебобулочные изделия», — приводит издание слова представителей торговых сетей.

Министерство сельского хозяйства все еще обсуждает с коллегами в Сербии возможность снятия запрета на уже заказанные количества пшеницы и муки, а также вести переговоры об импорте с других рынков.