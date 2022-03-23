София, , 18:48 — REGNUM Правительство Болгарии пописало постановление о повышении минимальной заработной платы в стране. Об этом 23 марта сообщает софийская газета «Факты».

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Согласно официальной информации, с 1 апреля нынешнего года указанная сумма составит 710 левов ($399). При этом предполагается, что до декабря 2022 года она будет проиндексирована несколько раз.

Напомним, нововведение стало возможным благодаря соглашению, достигнутому в ходе трехсторонних переговоров между чиновниками правительства Болгарии, представителей болгарского бизнеса и профсоюзными активистами.

Предполагается, что в ближайшее время София пересмотрит критерии средней зарплаты в стране в сторону увеличения.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгарские профсоюзы назвали размеры оптимальной зарплаты в стране