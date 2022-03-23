Брюссель, 23 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Руководство блока НАТО считает ложными предупреждения России о подготовке Украиной провокаций с химическими веществами, заявил 23 марта генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

При этом он заявил, что использование химического оружия на Украине совершенно неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия.

«Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта. Это станет неприемлемым нарушением международного права и повлечет далеко идущие последствия», — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что на предстоящем саммите будет принято решение предоставить Украине дополнительную помощь в сфере кибербезопасности, а также средства защиты от химических и биологических угроз.