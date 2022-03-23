Архангельск, 23 марта, 2022, 18:41 — ИА Регнум. К осени 2024 года в Архангельской области построят 81 многоквартирный дом для переселения жильцов «авариек». Об этом на сессии областного собрания заявил губернатор региона Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Задача строителей — в ускоренном темпе к осени 2024 года построить 220 тысяч квадратных метров жилья. Это 81 многоквартирный дом, где более 13 тысяч жителей Архангельской области получат 4 789 квартир. Кроме того, мы серьезным образом увеличили расходы на выкуп аварийного жилья у собственников. Таким образом, наращивая объемы строительства и выкупа жилья, мы сможем за три ближайших года расселить 376 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Архангельской области построят 15 многоквартирных домов для расселения жильцов аварийного фонда.