Ижевск, 23 марта, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Жительницу Ижевска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Уточняется, что женщина 1992 года рождения провела одиночный пикет у здания Государственного театра оперы и балета республики. На плакате, который она держала в руках во время пикета, женщина разместила лозунг, дискредитирующий действия российской армии, направленные на защиту интересов страны и ее граждан.

В отношении пикетчицы был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. По решению суда она должна выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье был оштрафован житель столицы Удмуртии на 40 тыс. рублей. 6 марта 33-летний мужчина стоял у здания правительства республики с плакатом, который подрывает доверие к проведению специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

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