Москва, 23 марта 2022, 18:40 — REGNUM В ближайшие дни появится такое нововведение как авторизация на RuTube через «Госуслуги», сообщил 23 марта заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»
По его словам, нововведение «будет запущено со дня на день».
Чтобы авторизоваться, нужно зайти на RuTube через свой аккаунт, привязать его к «Госуслугам» через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить возможность размещать ролики без премодерации. При этом RuTube может в дальнейшем проверить их на соответствие правилам.
«Думаю, такой порядок облегчит жизнь и контент-мейкерам, и службе поддержки видеохостинга — и в то же время позволит эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации», — отметил парламентарий в телеграм-канале.
Читайте ранее в этом сюжете: Rutube фиксирует ежедневный прирост аудитории