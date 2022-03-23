Москва, 23 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон об административной ответственности за фейки и дискредитацию действий органов государственной власти за границей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Максимальное наказание предполагается в виде штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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Статья КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» дополняется положениями, устанавливающими административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории государства в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Новые нормы могут коснуться работы дипломатических представительств, Росгвардии, СКР и МЧС.