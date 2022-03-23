Москва, 23 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о наказании за фейки об исполнении органами госвласти полномочий за пределами России и дискредитацию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах России.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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Устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Одновременно дополняется статья 2803 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» положениями, устанавливающими уголовную ответственность за совершение следующих деяний».

Будут караться публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории страны в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Будут наказываться и публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Штрафы составят до 5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы — до 15 лет.

Новые нормы могут коснуться дипломатических представительств, Росгвардии, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета России (СКР).