Челябинск, 23 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер поставил главам муниципалитетов задачу контролировать цены в магазинах. С таким поручением он выступил 23 марта на совещании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Чиновник отметил, что работать нужно как с сетевыми организациями торговли, так и с точками в шаговой доступности. Тем более что в последних цены отличаются от федеральных сетевых магазинов в большую сторону.

«Любые факты необоснованного роста цен необходимо жёстко пресекать», — сказал Текслер. И добавил, что с полицией, прокуратурой и УФАС есть договорённости о проведении необходимых рейдов. Также для контроля можно привлекать депутатов, партийцев, общественников и добровольцев.