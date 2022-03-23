Белгородский район, Белгородская область, 23 марта 2022, 18:27 — REGNUM Фотографию разрушенного дома на границе с Украиной опубликовал 23 марта в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Глава региона отметил, что дал поручение своему заместителю по строительству Владимиру Базарову восстановить дом в максимально короткие сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за попадания снаряда в двух приграничных сёлах власти ввели режим ЧС.
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