Нью-Йорк, США, 23 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Россия начала специальную операцию в отношении Украины после полного исчерпания всех мирных способов урегулирования военного конфликта в Донбассе, заявил 23 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

При этом он напомнил, что одной из целей операции России является прекращение войны, которую киевский режим восемь лет назад начал против народа Донбасса и которую Запад старался не видеть.

«Мы пошли на этот шаг, исчерпав все мирные и дипломатические способы решения конфликта на Донбассе, и только после того, как Киев недвусмысленно неоднократно подтвердил, что не собирается выполнять минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности», — заявил Василий Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что спецоперация началась после того, как западные хозяева Украины проявили полное нежелание приструнить Киев.

«Только после того, как президент Зеленский не только подтвердил стремление Украины вступить в НАТО, что является прямой угрозой жизненным интересам нашей страны, но и пригрозил отказаться от безъядерного статуса Украины», — подчеркнул российский постпред в ООН.